Eskişehir’e sağanak yağış geliyor Meteorolojiden Eskişehir’e sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya’nın kuzey kesimleri için potansiyel tehlikeli olarak kabul edilen sarı kod ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya’nın kuzey kesimlerinde orta kuvvette sağanak bekleniyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel, su baskını, taşkın, küçük çaplı dolu ve benzeri durumlara karşı uyarıldı.

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