Eskişehir OSB itfaiye filosu gücüne güç katıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), itfaiye birimi bünyesine 24 metre merdiven ve 5 ton su kapasiteli son teknoloji ile donatılmış bir adet yeni araç dahil etti.

Türkiye’nin en büyük 2. OSB’si olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, muhtemel yangınlara en kısa sürede ve en etkili şekilde müdahale edebilmek adına itfaiye filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eskişehir OSB Müdürlüğü, bölgede çıkabilecek muhtemel yangınları en kısa sürede ve en etkili şekilde söndürebilmek için son teknoloji ile donatılmış 24 metre merdiven, 5 ton su kapasitesi, 500 kilogram köpük ve 250 kilogram toz söndürücü ile uzaktan araç merdiveninden yangına müdahale edebilen itfaiye aracını, sanayicinin hizmetine sundu.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yeni alınan araç ile birlikte EOSB İtfaiye Birimindeki araç sayısının 7’ye yükseldiğini belirterek, “Yangının çıkması hiç dilemediğimiz bir durum. Ancak her türlü yangına karşı da hazırlıklı olmak zorundayız. Bu amaçla sürekli büyüyen ve gelişen OSB’mize daha iyi hizmet verebilmek ve bu hizmetleri geliştirmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. EOSB İtfaiye Birimi bünyesinde yer alan 1 adet acil kurtarma aracı, 3 adet yangına müdahale aracı ve 2 adet destek ve ikmal aracına ek olarak son teknoloji ile donatılmış, 24 metre merdiven ve 5 ton su kapasiteli yeni itfaiye aracımızı bünyemize katarak itfaiye filomuzu daha da güçlendirdik. Yeni aracımız Eskişehir OSB’ye hayırlı olsun” dedi.

EOSB İtfaiye Birimi olarak sadece bölgeye değil çevredeki sanayi tesisleri ve Eskişehir’e de hizmet verdiklerini ileten Başkan Küpeli, “EOSB İtfaiye Birimimiz araç filosu, son teknoloji ekipmanları ve güçlü donanımlarıyla 7/24 göreve her zaman hazır vaziyette. İtfaiye birimimiz sadece OSB’deki firmalarımıza değil ihtiyaç duyulduğunda çevremizdeki tüm sanayi sitelerine ve yerleşim yerlerine de hizmet etmektedir” diye konuştu.

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