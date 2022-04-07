Bakır kablo hırsızı yakalandı

Eskişehir’de bir iş yerinden 40 bin TL değerinde bakır kablo çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Mart’ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, iş yerinden 40 bin TL değerinde 3 metre uzunluğunda 30 adet bakır boru çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma sonucunda şüphelinin kiraladığı araca sahte plaka takarak olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan planlı operasyon ile yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

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