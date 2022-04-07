Sobadan zehirlenen anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. (36) ile 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi´nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile çocukları Nurperi Ö. (8), Yusuf Ö.(15), Gülseren Ö.(10), Hazal Ö. (9), Bahar Ö. (17), Resul Ö. (4), Birgül Ö. (12) ve Songül Ö.(14), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Rahatsızlanan anne ve çocukları, saat 02.30 sıralarında çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı lik müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-04-07 15:10:48



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