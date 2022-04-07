Şap hastalığı tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Eskişehir’de bir mahallede bulunan hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine bölge de karantina uygulaması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnönü’ye bağlı Oklubalı mahallesinde bulunan Ş.İ.’ye ait işletmedeki hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Ardından, söz konusu işletmeye ve koruma, gözetim bölgesinde bulunan mahallelere karantina işlemi uygulanmasına karar verildi. Hastalığın tespit edildiği işletmeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan İnönü Merkez, Oklubalı ve Kümbet Yeniköy mahalleleri de karantinaya alındı. Ayrıca işletmeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tepebaşı’na bağlı Çukurhisar, Nemli ve Yukarıkavaklı mahallelerinde gözetim bölgesi oluşturuldu. Hastalığı kontrol altında tutmak amacıyla işletmeye yakın olan Bozüyük’e bağlı Poyra ve Oluklu mahalleleri ile Söğüt’e bağlı Zemzemiye mahallesinde de gözetim bölgesi oluşturuldu.

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