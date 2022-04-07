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Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

İHA

Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

Eskişehir’de restoranın ocağından kaynaklanan yangın, işletmenin çatısında maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Eskişehir kara yolunun Türkmentokat mahallesi civarında faaliyet gösteren bir restoranın ocağından çıkan alev çatı katında yangına neden oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletmenin çatısı büyük ölçüde yanarak hasar gördü.
Olayın ardından inceleme başlatıldı.

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