TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Eskişehir Kampüsünde çalışanlarla bir araya geldi.



Etkinliği, Ankara, İstanbul, ve Gebze ofislerinde bulunan 2 binin üzerinde çalışan canlı bağlantıyla takip etti. Düzenlenen etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Akşit, TEI’nin güncel faaliyetlerindeki gelişmeleri, insan kaynakları alanında devreye aldıkları yenilikleri ve şirketin yakın geleceğe dair hedeflerini paylaştı. Geçen senenin değerlendirmesini de yapan Akşit, “Hep beraber ülkemizin havacılık endüstrisine ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz. Projelerimizin tamamında gayretlerinizle çok iyi yerlere geldik, gelmeye devam edeceğiz. Gücün Kaynağı TEI’yiz. Güçlüyüz çünkü büyük bir aileyiz, güçlüyüz çünkü sizinle birlikteyiz” dedi.

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