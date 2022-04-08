İnönü’de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi geleneksel mahalle iftar buluşmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her Ramazan ayında geleneksel hale getirilen mahalle iftar buluşmaları Seyitali Mahallesi ile devam etti. İftar programına; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Meclis Üyesi Tahsin Çelik, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Seyitali Mahalle Muhtarı Mehmet Aras, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar programı öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet ederek "Ramazan'ın maneviyatını ve bereketini paylaşmak, paylaştıkça çoğaltmak için bugünkü gönül soframızı Seyitali Mahallemizde kurarak iftar sofrasının bereketini hemşerilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İftar yemeği buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Seyitali Mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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