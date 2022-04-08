Eskişehir’de lise öğrencilerinden fidanlık gezisi

Eskişehir Orman Fidanlığı'nı ziyaret eden liseli öğrenciler; fidanlık, tıbbi bitkiler ve tohumlar hakkında bilgi sahibi oldu.

Eskişehir’de bulunan bir okulda eğitim gören ve 40 kişiden oluşan liseli ekip, Eskişehir Orman Fidanlığı’nı ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde fidanlığa gelen öğrenciler, Orman Mühendisi Sultan Güç tarafından bilgilendirildi. Kozalaktan tohum çıkarılmasına, serada fidan üretilmesinden tıbbi bitki türlerine kadar birçok çalışmayı yerinde inceleyen öğrenciler, merak ettikleri soruların da cevabını alma fırsatı buldu. Son olarak Türkiye’de tek olan Kayaç Parkı’nı da gezen öğrenciler, 81 ilden getirilen farklı kaya ve maden örneklerini gördü.

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