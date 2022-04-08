ESOGÜ’de “TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kurulması için çalışmalar sürüyor Hem bilimsel bilgi ekonomiyle buluşacak hem de istihdam sağlanacak Rektör Prof. Dr Kemal Şenocak: "Girişimci şirketlere ofis hizmetleri, eğitim ve toplantı salonları, prototipleme atölyesi ve yaşam alanları sağlanacak"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Meşelik Yerleşkesi’nde “TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kurulması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Prof. Dr. Şenocak, konuyla ilgili kararın Aralık 2021’de Resmi Gazete’de yayımlandığını, TEKNOGÜ üzerinde Teknopark kurmayı planladıklarını anlattı. Burada girişimci şirketlere sağlanacak ofis hizmetleri, eğitim ve toplantı salonları, prototipleme atölyesi ve yaşam alanlarının yer almasıyla, hem bilimsel bilginin ekonomiyle buluşacağını hem de istihdam sağlanacağını ifade eden Rektör Şenocak, “Bilindiği üzere 2021 yılında ESOGÜ içerisinde kurulan TEKNOGİM Girişimcilik Merkezi, BEBKA desteği ile kurulmaya başlamıştı. TEKNOGÜ’nün ilan edilmesiyle birlikte Eskişehir ve çevresinde ihtiyaç duyulan girişimcilik ekosistemi genişletilmiş oldu. TEKNOGÜ’nün Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Valiliği, ETGB yönetici şirketi ATAP AŞ., diğer kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışılması amaçlanıyor. Bilimsel çalışmaların hizmete sunulması ve ticarileştirilmesinde üniversitesanayi ve kamu iş birliklerine önem verdiğimizi sıklıkla yineliyoruz. Bu bağlamda sektörle iş birliği içerisinde tematik çalışma yapan araştırmacılara altyapı oluşturmak amacıyla Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (TİM) kurduğumuzu; Teknoloji Transfer Ofisinin (ETTOM) çalışmalarına ağırlık verdiğimizi belirtmek isterim” dedi.

“Çeşitli kuruluşların desteğini alan pek çok proje üzerinde çalışıldığını da söylemeliyim”

Kurdukları Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ve ArGe Koordinatörlüğü ile üniversitesanayi iş birliğini daha etkin ve verimli bir hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Yerli enerji ve yerli teknolojide ArGe, cerrahi eğitim simülatörü, diş hekimliğinde yapay zekâ destekli tedavi yöntemi geliştirilmesi, akıllı merkezi kumanda ve kontrol sistemi mimarisine ilişkin algoritma geliştirme gibi tasarıları içeren çeşitli kuruluşların desteğini alan pek çok proje üzerinde çalışıldığını da söylemeliyim” diye konuştu.

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