Öğrenciler lavantaları toprakla buluşturdu

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı EkoOkullar bünyesindeki öğrenciler, Muttalip ağaçlandırma sahasında 2 bin kök lavanta dikti.

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı EkoOkullar Projesini yürüten okullar, Eskişehir Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa Muttalip bölgesinde 2 bin kök lavanta fidesi dikti.

Etkinliğe; Anaçağ, Adnan Menderes, Çocuk Şehiri, Zehra Sarar Anaokulları, Pilot Binbaşı, Dumlupınar, Adalet, Yeniyol, Çağdaş, Kılıçarslan, İbrahim Karaoğlanoğlu, Hürriyet, Bilnet İlkokulları, Ahmet Sezer, Atayurt, Plevne Özel İdare ortaokullarından 400 öğrenci, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

EkoOkullar İl Koordinatörü Nadir Erdem etkinlik öncesinde yaptığı bilgilendirmede “Bulunduğumuz bölge Sündiken dağlarının etekleridir. Bu sıra dağlarının olduğu geniş alanda Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şubesi tarafından uzun yıllardır başarılı ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. EkoOkullar olarak çok sayıda ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirdik. Sahada çam fidanlarının arasında badem ağaçlarının olduğunu görüyoruz. Lavanta fidelerinin de yetişmesiyle arıcılık ve bal üretiminin de olduğu bölgeye katkı sağlayacak önemli bir flora alanı oluşacaktır” dedi.

Etkinlik bitiminde İl Koordinatörü Nadir Erdem, Orman Haftası ağaçlandırma çerçevesinde uzun yıllardır ortaklaşa fidan dikim etkinlikleri yaptıkları Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ağaçlandırma Şubesi yönetici ve saha çalışanlarına, EkoOkullar paydaşı olan Tepebaşı Belediyesi’ne desteklerinden dolayı öğrenciler, öğretmenler ve veliler adına teşekkür ettiğini belirtti.

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