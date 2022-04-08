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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyyid Battal Gazi külliyesinde restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı

İHA

Seyyid Battal Gazi külliyesinde restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan ve bir süre önce onarım ve restorasyona başlanılan Seyyid
Battal Gazi türbe ve külliyesindeki çalışmalar tamamlanırken, uzun bir aradan sonra külliyede ilk cuma namazı bugün kılındı.
İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, sosyal medya hesabından dün gece yaptığı paylaşımda, vatandaşları, resmi açılışı yakında yapılacak olan tarihi külliyenin ibadete ve ziyarete açılacağını duyurdu. Baytak, mesajında, "Tüm dünyanın pandeminin getirdiği kısıtlılıklar ile mücadele ettiği bir dönemde, Silsilei Ali (Ehli Beyt)’den, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in emaneti, Anadolu'yu bizlere yurt yapan mücahitlerin önde gelenlerinden Seyyid Battal Gazi Hazretleri'nin metfun olduğu topraklardan hürmet ve minnet ile selamlıyorum. Seyyid Battal Gazi Külliyesi, kahramanlığın, yiğitliğin ve cesaretin ruhuna yaklaşık 800 yıl önce ilk kez Selçuklular döneminde mekân olmuş, Osmanlı Devleti döneminde ise bugünkü muazzam mimariye kavuşmuştur. Mezar yerini ilk kez keşfeden Ümmühan Hatun'dan başlayarak vefa silsilesi içinde emaneti devralan bizler, naçizane, o güzel ruha şükranımızın ve muhabbetimizin ifadesi için Seyyid Battal Gazi Türbe ve Külliyesinin restorasyon çalışmalarını bitirmiş bulunmaktayız. Resmî açılışını yakın zamanda yapacağımız Seyyid Battal Gazi Külliyesi bugün (8 Nisan) çuma namazı ile beraber siz kıymetli vatandaşlarımızın ibadetine ve ziyaretine açılacaktır." diye belirtti.
Seyyid Battal Gazi Türbe ve Külliyesi, yapılan çalışmalar ile yeni bir çehreye bürünürken, tarihi yapılar ışıklandırma çalışmaları ile özellikle geceleri ışıl ışıl parlamaya başladı. Külliye içindeki camide, uzun bir aranın ardından bugün ilk cuma namazı kılındı.

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