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Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1’i tutuklandı

İHA

Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1’i tutuklandı

Eskişehir genelinde 4 ilçede gerçekleşen 8 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce Han İlçesinde 4, Sarıcakaya İlçesinde 2, Tepebaşı İlçesinde 1 ve Odunpazarı İlçesinde 1 olmak üzere toplam 8 farklı Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı olayının aydınlatılması yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, JASAT Dedektif Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından geniş ve detaylı incelemeler yapıldı.
Yürütülen teknik ve istihbarat çalışmaları neticesinde; piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 4 bin 600 metre enerji nakil kablosunun çalındığı 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Takip edilen şüpheliler, Han ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kullandıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada; kablo hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen direğe tırmanma aparatı, kablo kesme makası, eldiven ve 6 gram metamfetamin ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yapılan incelemede araç üzerindeki plakaların sahte olduğu tespit edildi.
Yapılan çalışma neticesinde 8 faili meçhul Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı olayı aydınlatılmış oldu. Han İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler ‘Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ ve ‘Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken diğer 2’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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