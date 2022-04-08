Günyüzü İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ziyareti

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Günyüzü'ndeki protokol üyeleri, 410 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle, İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu. İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya'yı ziyarete, Günyüzü İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, Belediye Başkanı Menderes Durgut, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Mahmut Yıldız da katıldı.

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