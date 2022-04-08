Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO ara eleman degˆil aranan mezunlar yetis¸tiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO ara eleman degˆil aranan mezunlar yetis¸tiriyor

İHA

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO ara eleman degˆil aranan mezunlar yetis¸tiriyor

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO), geniş uygulama olanakları ile tüm öğrencilerine üst düzeyde beceri ve deneyim kazandırarak onları mesleğe hazırlıyor. Öğrencilerine tüm eğitim olanaklarını sunan yüksekokulun yönetim kadrosunda ise Müdür Prof. Dr. Göksel Arli, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Rüstem Keçili, Öğr. Gör. Dr. Ümit Yılmaz Yıldız ve Yüksekokul Sekreteri Murat Bağ yer alıyor.

Yüksekokuldaki tüm programlarda kontenjanlar tam doluluk oranına ulaşıyor
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda; “Çocuk Gelişimi Programı, Eczane Hizmetleri Programı, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, Yaşlı Bakımı Programı ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı” bulunuyor. Yüksekokul; bünyesinde yer alan tüm programlar ile çağımıza uygun, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, uygulama konusunda deneyimli, mesleki etik değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiş ve yükselen bir yüksekokul olarak öne çıkıyor. Bu durum yüksekokul kurulduğu yıldan itibaren öğrenci tercihlerine de yansıyor. Bu kapsamda tüm programlardaki kontenjanlar tam doluluk ile eğitime devam ediyor.

Mezun öğrenciler aldıkları nitelikli eğitimler sayesinde aranan eleman olarak rağbet görüyor
Yüksekokul bünyesinde eğitim veren Eczane Hizmetleri Programı, ülkemizde sağlık sektörünün eczacılık alanında eğitim veren ilk programı olması açısından örnek teşkil ediyor. Mezunlar, eğitim aldıkları bölümün niteliğine göre hem kamu sektöründe hem de özel sektörde ara eleman olarak istihdam ediliyor.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nı başarıyla tamamlayarak “sağlık teknikeri” unvanını almaya hak kazanan mezunlar; donanımlı, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen, aranan elemanlar olarak sağlık sektöründe tercih ediliyor. Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarındaki öğrenciler ise tam donanımlı laboratuvarlarda deneyim ve beceri kazanabilmeleri için sağlık alanında karşılaşacakları aletleri kullanabilme yetisine sahip, eczanede yapılan çeşitli preparatları hazırlayabilme konusunda eczacıya destek olabilecek ve çeşitli vücut sıvılarının analizini yapabilecek yeterliğe sahip olarak mezun oluyor.
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı’nda yine tam donanımlı öğrenci laboratuvarları ile tüm üniversiteye hizmet veren bir saç tasarım ve uygulama salonu bulunuyor. Burada öğrenciler kendilerini geliştirme ve gelişen yeni teknikleri öğrenme fırsatı bulabiliyor. Bu bölümde saç tasarımı, çeşitli makyaj uygulamaları, masaj, epilasyon, cilt bakımı ve uygulamalarına yönelik eğitimler veriliyor.
Yaşlanan nüfusun artmasıyla oldukça önem kazanan Yaşlı Bakımı Programı’nda tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, yara bakımı, pansuman; yaşlı temizliği ve bakımı gibi konularda eğitim veriliyor. Çocuk Gelişimi Bölümü de oldukça iddialı olunan bölümler arasında yer alıyor. Bu bölümde de oyun kurma, çocuk gelişimi, psikoloji gibi konularda eğitimler veriliyor.

Yüksekokul sahip olduğu imkânlarla pek çok akademik çalışma da yürütüyor
Tüm bunların yanı sıra Türkiye’de hiçbir yüksekokulda bulunmayan bir mikrobiyoloji ve hücre kültürü araştırma laboratuvarı da faaliyetlerine devam ediyor. TÜBİTAK destekli çalışmaların da yürütüldüğü kanser araştırmaları laboratuvarı, ilaç ve gıda analizlerinin yapıldığı analitik kimya araştırma laboratuvarında da öğretim elemanlarının çabalarıyla birçok akademik ürün ortaya çıkıyor. Burada yapılan çalışmalar dünyada ve Türkiye’deki saygın dergilerde yayımlanıyor.
Hedefi sağlık alanında sektör tarafından aranılan yüksek niteliğe sahip elemanlar yetiştirmek olan yüksekokulun mezunlarının büyük çoğunluğu mezun olur olmaz iş bulabiliyor. Bunun dışında çok sayıda eğitim seminerleri de gerçekleştiren Yüksekokul, alanında uzman kişileri bilgi ve deneyimlerini aktarmak üzere öğrenciler ile buluşturuyor. Yüksekokul yıl içinde çeşitli kuruluşlarla iş birliği içinde etkinlikler düzenleyerek bilgi ve deneyimin toplumsallaşmasına da öğrencileri ile birlikte katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Günyüzü İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Günyüzü İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ...
Meteoroloji'den 4 il için zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 4 il için zirai don uyarısı
Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi yakalandı, 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Dört ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın şüphelisi 3 kişi ...
13 yaşındaki Nursena’dan haber alınamıyor Hasta olduğunu belirtip okula gitmedi, evinden çıkıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Nursena’dan haber alınamıyor Hasta ...
Korucuyu aileler hakkında tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Korucuyu aileler hakkında tanıtım toplantısı yapıldı
Beylikova’da Polis Haftası’na özel iftar verildi
YEREL HABERLER Beylikova’da Polis Haftası’na özel iftar verildi
Beylikova’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Beylikova’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı
Seyyid Battal Gazi külliyesinde restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Seyyid Battal Gazi külliyesinde restorasyon sonrası ...
Eskişehir ve çevre iller için zirai don ve kırağı uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir ve çevre iller için zirai don ve kırağı ...
Öğrenciler lavantaları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Öğrenciler lavantaları toprakla buluşturdu
Öldürmeye teşebbüsten yargılanan 2 sanığa 14’er yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Öldürmeye teşebbüsten yargılanan 2 sanığa 14’er yıl ...
Karpuz kilosu 15 liradan tezgahta Parça karpuz 40 lira, bütünü 150 lira
YEREL HABERLER Karpuz kilosu 15 liradan tezgahta Parça karpuz 40 ...
1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 sanık hakkında karar verildi Katil zanlısı 14 yıl 25 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 sanık hakkında ...
Slovakya’nın yöresel peynirleri AB mevzuatı çerçevesinde incelendi
YEREL HABERLER Slovakya’nın yöresel peynirleri AB mevzuatı ...
Eskişehir’de silahla yaralama
YEREL HABERLER Eskişehir’de silahla yaralama
ESOGÜ’de “TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kurulması için çalışmalar sürüyor Hem bilimsel bilgi ekonomiyle buluşacak hem de istihdam sağlanacak Rektör Prof. Dr Kemal Şenocak: "Girişimci şirketlere ofis hizmetleri, eğitim ve toplantı salonları, prototipleme atölyesi ve yaşam alanları sağlanacak"
YEREL HABERLER ESOGÜ’de “TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ...
Eskişehir’de lise öğrencilerinden fidanlık gezisi
YEREL HABERLER Eskişehir’de lise öğrencilerinden fidanlık gezisi
İnönü’de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de geleneksel mahalle iftar buluşmaları devam ...
TEI Genel Müdürü Akşit, çalışanlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER TEI Genel Müdürü Akşit, çalışanlarla bir araya geldi
Eskişehir’de seyrine doyumsuz çiçek manzaraları İlkbahar çiçekleri renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Eskişehir’de seyrine doyumsuz çiçek ...
Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’nda ‘Harezmi Eğitim Modeli’ uygulaması ilgi gördü
YEREL HABERLER Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’nda ‘Harezmi ...
Kahve satarak Türkiye’yi geziyorlar Balayını karavanla ülkeyi gezerek yapıyorlar
YEREL HABERLER Kahve satarak Türkiye’yi geziyorlar Balayını ...
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
YEREL HABERLER Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.