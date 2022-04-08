Hayal Şarkıları - Karagöz Musikisi Konseri

Anadolu Üniversitesi 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtım etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Hayal ŞarkılarıKaragöz Musikisi Konseri’ne ev sahipliği yaptı.

Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirilen konsere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Kaya Kılıç ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Rektör Erdal: “İklim kriziyle mücadelede sanat ve müzik yeni bakış açıları kazandıracak”

Pandeminin etkisiyle iklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuz sonuçları bugün gıda ve suya erişim sorunları başta olmak üzere küresel ölçekte daha derinden yaşadığımıza dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, dünyamızın gelecek nesiller için geri döndürülemez tehditler içeren iklim krizi ile karşı karşıya olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm insanlığı tehdit eden iklim kriziyle mücadele etmek için şüphesiz birinci önceliğimiz insan ile doğanın uyumunu yeniden sağlamaktır. Mevcut ekolojik sorunların çözümü insanı, kâinatın ve evrensel uyumun bir parçası olarak gören medeniyetimizin oluşturduğu düşünce iklimini yeniden canlandırmaktan geçiyor. Bu açıdan insan ve çevre ilişkisi bakımından zengin kültürel bir mirasa sahip bir toplum olarak iklim krizini salt ekolojik bir sorun olarak değil kültür ve sanatı içine alan bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Müzik ve iklim temasıyla Türkiye’de bir ilk olacak olan 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun tanıtım etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu konserde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 912 Haziran tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenecek olan 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun verimli geçmesini diliyorum.”



Prof. Tüzün: “Sanatı kullanarak iklim konusunda farkındalık kazandıracağız”

Konserin açılışına yayınladığı video mesajla katılım gösteren Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Tonella Tüzün, sempozyum ve konsere ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“İklim değişikliği teknik ve bilimsel bir mesele değil aynı zamanda kültürel boyutu da olan bir problemdir. Sanat, burada benzersiz bir rol oynayacak. Sanatı kullanarak topluma farkındalık kazandırabiliriz.”

Açılış konuşmalarının ardından Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Cemal Ünlü tarafından hazırlanan, müzik yönetmenliğini Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Burak Kaynarca’nın, koordinatörlüğünü ise ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen’in yaptığı 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtım etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Hayal ŞarkılarıKaragöz Musikisi Konseri” müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Konserin sonunda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu tarafından Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Cemal Ünlü, Müzik Yönetmeni Öğr. Gör. Burak Kaynarca, Konser Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Türkmen ve konserde yer alan sanatçılar; Özlem Elitaş, Semih Şenyayla, Gönül Onar, Ergün Elibaş, Damla Poyraz, Burak Kaynarca, Ömer Bildik, Orhan Eryılmaz, Ömer Faruk Bayrakçı, Meriç Düzbaş, Hasan Hüseyin Poyraz, Mazhar Aydoğmuş ve Erkan Yalçınkaya’ya teşekkür belgeleri takdim edildi. Konser toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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