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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 yaşındaki Nursena’dan sevindirici haber geldi

İHA

13 yaşındaki Nursena’dan sevindirici haber geldi

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden saatlerce haber alınamayan 13 yaşındaki Nursena Özcan, akşam saatlerinde bulundu.
Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan evinden dün sabah saatlerinde ayrıldığı öğrenilen 13 yaşındaki Nursena Özcan’dan gün boyu haber alınamamıştı. Hayatından endişe edilen Nursena için ailesi, yakınları ve polis ekiplerince geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.
Güzel haber ise akşam saatlerinde geldi. Nursena’nın gezmek için evinden çıktığı ve yolunu kaybettiği, çevredeki vatandaşlardan istediği cep telefonu ile yakınlarına ulaştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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