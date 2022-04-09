Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü değişti

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Eskişehir’in yeni İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre oldu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 17 Şubat’ta Hakan Cirit’in yerine atanan Nesrin Kakırman Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanırken, Kakırman’ın yerine Muğla eski Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre atandı.

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