Dr. Tony Bates ile koronavirüs sonrası açık üniversitelerin rolü ve geleceği konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Açıköğretim Sisteminin 40. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) alanındaki önemli isimlerden biri olan Dr. Tony Bates ile koronavirüs sonrası açık üniversitelerin rolüne ve geleceğine ilişkin çevrim içi bir seminer gerçekleştirildi.

Açıköğretim Sistemi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan etkinliğe Kanada’dan katılan Dr. Bates, koronavirüs öncesinde açık ve uzaktan öğrenmenin yükseköğretim bağlamındaki gelişimine, koronavirüsün çevrim içi öğrenme imkânı sunan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrenciler üzerinde yaratabileceği potansiyel etkilerine değindi. Koronavirüs sürecinde uygulanan acil uzaktan öğrenmenin çevrim içi öğrenme ortamlarında oluşturduğu eğitimde erişim, eşitlik, kalite konularından bahseden Dr. Bates, açık üniversitelerin geleceğine yönelik değerlendirme ve önerilerde bulundu.

“10 yıl içinde eğitim ya tamamen çevrim içi ya da hibrit olacak”

Sunumun ilk bölümünde çevrim içi öğrenmenin koronavirüs öncesindeki son on yılda, her yıl yüzde on oranında büyüme gösterdiğine değinen Dr. Bates, Amerika Birleşik Devletleri’nde yükseköğretimdeki her üç öğrenciden birinin en az bir çevrim içi ders aldığını söyledi. Dr. Bates, Kanada’daki üniversitelerin yüzde doksan üçünün ve iki yıllık üniversitelerin yüzde seksen beşinin yüz yüze eğitimin yanında çevrim içi dersler sunduğunu belirti.

Sunumuna koronavirüsün yükseköğretime etkileriyle devam eden Dr. Bates, Kanada’da Mart 2020 tarihinden itibaren tüm kurumların çevrim içi öğrenmeye geçtiğini belirterek ayrıca mesleki gelişim bağlamında öğretim elemanlarına çevrim içi öğrenmeye ilişkin verilen eğitimlerde artış gözlendiğini de sözlerine ekledi. Dr. Bates konuşmasının devamında belki de 10 yıl içinde öğretimin ya tamamen çevrim içi ya da yüz yüze ve çevrim içi öğrenmenin bir arada olacağı öngörüsünde bulundu.

Dr. Tony Bates sunumunun son bölümünde açıklık kavramı içinde insana, mekâna, metoda ve fikirlere olan açıklığa değindikten sonra bu kavramlar ışığında açık üniversitelerin geleceğine dair değerlendirme ve önerilerde bulunarak sunumunu tamamladı.

