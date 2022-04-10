Kümbet'liler Ramazan geleneklerine devam ediyor İftar yemeği Kaymakam Bayatak'in elinden

Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki Kümbet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar haftanın belirli günlerinde iftar yemeği vererek geleneklerini devam ettiriyor.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, eski geleneklerine sahip çıkarak haftanın belirli günlerinde toplu iftarda buluşuyor. Kümbet Meydanı'ndaki sosyal tesislerde hazırlanan yemekleri ilçe halkı ve misafirlerine ikram etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, aynı zamanda yol kenarına astıkları tabela ile yoldan geçenleri mahallelerine davet ediyorlar. Her gün ortalama 600 kişilik yemek hazırlandığını belirten Kümbet Mahalle Muhtarı Gazi Ay, "Belirlediğimiz günlerde hayırseverlerimiz tarafından iftar yemeği veriliyor. Halkımız birliktelikle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Akar ailesi tarafından verilen yemeğe ailesiyle beraber katılan Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, yemek dağıtımına katılarak Kümbetlilerle sohbet etme fırsatı buldu. Kaymakam Baytak, "Bu güzel birliktelikle bizleri aralarına davet eden Kümbet'li vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının manevi havasında gerçekten güzel, gelenek ve göreneklerine bağlı görmek bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kümbet Mahallesi İmam Hatibi Hidayet Yaman tarafından yapılan duanın ardından, birlikte iftar mutluluğunu yaşayan Eskişehir EğitimBirSen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, "Yıllardan beri köyümüzde Ramazan ayında kurulan geleneksel iftar sofrası bugün yine bütün köylülerimizi, eş ve dostlarımızı bir araya getirdi. Köyümüzde yıllardan beri her akşam bir kişinin ev sahipliğinde iftar sofrası kuruluyor ve tüm köylülerimiz hep birlikte iftar yapıyor. Rahmet bereket ve güzellikler ayı Ramazanda tüm köylülerimizle birarada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi güzellikler vahdetimizi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor. Uzaktan yakından davetimize icabet eden tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunarız" dedi.

İftar programına, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Seyitgazi Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Hereklioğlu, Eskişehir EğitimBirSen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, Seyitgazi Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Türk, Kümbetli vatandaşlar katıldı. Düzenlenen iftar programı, yapılan duanın ardından ve çay ikramından sonra sona erdi.

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