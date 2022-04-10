İnönü’de gönül sofrası Dereyalak Mahallesi'nde kuruldu

Eskişehir'in İnönü Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftar buluşmaları çerçevesinde 'Gönül Sofrası'nı bu kez Dereyalak Mahallesi'nde kurdu.

İnönü Belediyesi tarafından Ramazan ayında "Geleneksel Mahalle İftar Buluşmaları" ile hazırlanan gönül sofrası, Dereyalak Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu iftar buluşmasına İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis üyelerinden Tahsin Çelik ve Basri Söğüt, Dereyalak Mahallesi Muhtarı Ömer Kara, kurum amirleri ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet etti. Başkan Bozkurt, samimi bir ortamda geçen iftar programında Ramazan ayı içerisinde tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Ezanın okunması ile açılan oruçlarla birlikte mahallede iftar sevinci ve bereketi yaşanırken, Dereyalak Mahallesi sakinleri iftar organizasyonundan dolayı Başkan Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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