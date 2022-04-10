Sıcak havanın keyfini Porsuk kıyısında çıkardılar Güneşli havayı gören parklara koştu

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Eskişehir’de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Porsuk Çayı kenarında vakit geçirerek güneşin tadını çıkardı.

Kent merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen Eskişehirliler; Porsuk Çayı kenarı, parklar ve yeşil alanlara akın etti. Sıcaklığın 23 dereceye ulaştığı kentte özellikle Kanlı Kavak Parkı, Sümer Park ve su kıyıları güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu. Bazı vatandaşlar kamp sandalyeleriyle bazıları ise çimlere oturarak vakit geçirdi. Doğanın güzellikleriyle iç içe olmak için su kıyısına gelen aileler, güneşin altında keyifli anlar yaşadı.

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