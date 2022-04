Anadolu Üniversitesi öğretim üyesine uluslararası ödül

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Sever, “Venus International Foundation” tarafından düzenlenen “7th Women AwardsVenus International Women Awards (VIWA) 2022” ödül töreninde, “Young Woman Researcher” ödülüne layık görüldü.

“Venus International Foundation” tarafından her yıl farklı disiplinlerde kadın araştırmacıların çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru oluşturmak amacıyla düzenlenen program sonuçlandı. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Sever düzenlenen program çerçevesinde ödüle layık görüldü. “7th Women AwardsVenus International Women Awards (VIWA) 2022” ödül töreninde, “Young Woman Researcher” ödülünü kazanan Doç. Dr. Sever, kazandığı ödülden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Kazandığım ödülle ülkemi, üniversitemi ve fakültemi temsil ettiğim için kıvanç duyuyorum”

Uluslararası alanda layık görüldüğü ödülle alakalı duygu ve düşüncelerini dile getiren Sever, “Kazandığım bu uluslararası ödülle ülkemi, üniversitemi ve fakültemi temsil ettiğim için kıvanç duyuyorum. Benzer şekilde, 2020 yılında kazandığım TAKEDA Science Foundation DoktoraSonrası Araştırma Bursuyla, Japonya Kumamoto University, Faculty of Life Sciences, Medicinal and Biological Chemistry Science Farm Joint Research Laboratory’de danışman hocam Prof. Dr. Mikako Fujita öncülüğünde özellikle yeni nesil antiHIV ilaç adaylarının geliştirilmesi üzerine çalışarak üniversitemi ve fakültemi uluslararası platformda temsil ettim. Bu süre zarfında Türkiye’de çalışma alanımın büyük bir kısmını oluşturan antikanser etkili olabilecek bileşiklerin tasarımı ve geliştirilmesinin yanında dünyada radikal tedavisi olmayan Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS) ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalıkları üzerine de etkili olabilecek bileşiklerin tasarım, sentez ve aktiviteleri üzerine çalışmalar yaptım. 2021 yılında kazandığım TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ile yine bu çalışmalarıma Japonya’da aynı laboratuvarda ve aynı ekiple devam edeceğim. Bu projede sentezleyeceğimiz yeni bileşiklerin aktivite çalışmaları çok daha hedefe yönelik ve mekanistik olacak. Projem hedeflerimize ulaştığı takdirde aktif ve optimize edilmiş yeni moleküller için uluslararası patent başvurusu yapmayı düşünüyoruz. Bu proje aynı zamanda Japonya ve Türkiye akademik iş birliğinin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Akademik çalışmalarımda desteği ve katkıları için Science Farm ve Laboratuvarının kurucularından Sayın Hocam Doç. Dr. Halil İbrahim Çiftçi’ye çok teşekkür ederim” dedi.

