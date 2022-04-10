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Eskişehir’de halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Eskişehir’de halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir’de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) 20. cadde üzerinde meydana geldi. C.U. idaresindeki 26 BL 506 plakalı halk otobüsü, İ.E. isimli şahsın kullandığı 26 UN 279 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Otobüs ve otomobilde ise maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye gönderilirken, hayati tehlikelerinin de bulunmadığı öğrenildi. Kazadan dolayı kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları doğrultusunda tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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