Yangında ev ve garajındaki iki araç küle döndü

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ile garajındaki traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.40 sıralarında Mihalıççık ilçesine bağlı Kızılbörüklü Mahallesi’ndeki bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi küle çevirdi. Yangın nedeniyle komşu evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Şehir merkezinde ikamet eden N.K.’ya ait olduğu tespit edilen evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında N.K.’ya ait evin tamamı ve garajında bulunan traktör, otomobil ve ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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