Bu iftarın geliri yaşlıların bakımı için kullanılacak Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı’ndan ‘İftar ve Dayanışma Yemeği’

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Yasemin Öztürk, düzenledikleri iftar yemeği gelirinin, yaşlıların bakımı için kullanılacağını söyledi.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi bir otelde düzenlenen iftar programında buluştu. Programda konuşan şube başkanı Yasemin Öztürk, iftar yemeğinden elde edilecek gelirin Mihalıççık Selami Vardar Huzurevi Köşkü’nde yaşayan yaşlılara kullanılacağını söyledi. Yaşlılara desteklerini sürdüremeye devam edeceklerini belirten Öztürk, "Yapacağınız bağışlarla; yaşlılar adına verdiğimiz hayırlı mücadeleye destek olabilirsiniz. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi olarak, 10 yıldan bu yana bizi yalnız bırakmayan iş insanlarımıza ve davetlilerimize teşekkürlerimizi belirten plaket vererek yaptıkları iyilikleri taçlandıracağız’’ dedi.

Prof. Dr. Mesuda Canan, Prof. Dr. Seval Selimoğlu ve iş insanları, Can Mutlu, Necati Yalçın, Cemalettin Ürgüp, Şaban Şahbaz, Mulla Şahbaz sahneye davet edilerek plaketleri verildi.

Gecede, tasavvuf müziklerinin yanı sıra Moldovya asılı ses sanatçısı Leoida Timuş tarafından Yunus Emre’nin ilahileri seslendirildi.

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