Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehirli doğa tutkunları iftardoğa etkinlikleri çerçevesinde belirledikleri güzergahta Yazılıkaya ve civardaki türbeleri gezdikten sonra iftarlarını Kümbet Mahallesi’nde yaptı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri Ramazan ayıyla birlikte iftardoğa etkinlikleri çerçevesinde yürüyüşler düzenliyor. ‘İnsan Doğada Mutludur’ sloganıyla yola çıkan ekip, son olarak antik medeniyetlerden Frigler’in yaşadığı bölge olarak da bilinen Han ilçesindeki Yazılıkaya’ya yürüyüş düzenledi. Seyitgazi ilçesindeki Sultan Şücaaddin Veli Türbesi’nden başlayan yürüyüş, Seyit Battal Gazi Türbesi, Doğanlı Kale, Gerdekkaya Mezar Anıtı ve Yazılıkaya rotasında devam etti. Etkinlik Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi’nde yapılan iftarla sona erdi.

Profesyonel fotoğrafçılar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Gördükleri güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyen doğa tutkunları bol bol fotoğraf çekindi. Doğa yürüyüşlerinin Ramazan ayı boyunca iftardoğa temasıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.