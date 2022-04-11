Çiftçiyi dolandıran Kamerun ve Ugandalı şüphelilerin evinden sahte 6 milyon dolar ile 2 milyon euro çıktı

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de internetten satışa çıkardığı çiftliğini almak için İ.C. ile 25 milyon liraya anlaşarak 60 bin 950 dolar dolandırdığı tespit edilen ve kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan yabancı uyruklu 1'i kadın 3 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin İstanbul´daki evlerinde ise 6 milyon dolar ile 2 milyon euro ve 100 bin lira sahte banknotların yanı sıra sahte para yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.
Alpu ilçesine bağlı Fevzi Mahallesi´nde oturan İ.C., çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkarıp bir süre önce internet sitesine ilan verdi. Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli ise alıcı olduklarını belirterek İ.C. ile temas kurdu. Bir süre internet üzerinden görüşen şüpheliler, çiftlik sahibi İ.C.´ye Türkiye´ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek borç vermesini, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi. Çiftçi İ.C., bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir´de buluştuğu 3 şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra şüphelilerden haber alamayınca dolandırıldığını anlayan İ.C. Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na şikayette bulundu.
EVLERİNDEN BİNLERCE SAHTE PARA ÇIKTI
Başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekibi, Eskişehir´de İ.C.´den 60 bin 950 dolar alan şüphelilerin Kamerun uyruklu Guy D. ve Bertrand N. ile Uganda uyruklu Rebecca K. olduğunu, otobüsle İstanbul´a döndüklerini belirledi. Yapılan araştırmaların ardından adım adım takip edilen şüphelilerin İstanbul´daki adreslerine önceki gün jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Evdeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 ABD doları, 2 bin 500 adet 200 euro, 2019 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği sahte 3 bin adet 500 euro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR
Eskişehir´e getirilen 1´i kadın 3 şüpheli Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından `nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik´ suçlamasıyla Beylikova Adliyesi´ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç ortağı olduğu belirlenen 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-04-11 17:16:18
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