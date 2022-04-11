ESOGÜ Hastanesi’nde Emzirme Destek Polikliniği açıldı Emzirme sorunu yaşayan annelere çözümler içeren eğitimler veriliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Emzirme Destek Polikliniği açıldı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Dinleyici ve Emzirme Danışmanı Hemşire Ayşe Özdemir, 2. katta hizmete giren Emzirme Destek Polikliniği’nin çalışma amaçları hakkında açıklamada bulundu. Yapılan ortak açıklamada, anne sütünün ilk 6 ay bebeğin su dâhil tüm ihtiyacını karşılayan ve bağışıklık sisteminin gelişiminde en önemli katkıyı sağlayan tek besin olduğunu aktarılarak "Anneler bebeklerini emzirmeye doğumdan hemen sonra başlamalı ve ilk 6 ay onu yalnız anne sütü ile beslemeli, 6. ayda tamamlayıcı besinlere başlamalı ve emzirmeye 2 yaş ve ötesine dek devam etmelidirler. Emzirme Destek Polikliniği’nde amacımız sağlıklı anne ve bebekler için annede öz güven oluşturarak süt oluşumunu artırıp, doğru tekniklerle bebeğini yeterli sürede emzirmesini sağlamaktır. Bunun dışında polikliniğimizde taburculuk sonrası yeni doğum yapmış annelere emzirme ve süt artırma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılmakta, emzirme ile ilgili sorunu olan annelere, emzirdiği halde bebeğinde kilo sorunu yaşayan annelere, meme çatlakları ve gerginliği durumunda, bebeklerde meme reddi durumunda, düşük doğum ağırlıklı ve prematüre bebekleri olan annelere, emzirmeye ara verilip yeniden emzirmek istenmesi durumunda, işe başlayacak annelere süt sağılması ve saklanması konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.” denildi.

Emzirme sorunu yaşayan annelere çözümler içeren eğitimler verdiklerini belirten Dinleyici ve Özdemir, “Emzirmenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için hizmet veren polikliniğimizde yüz yüze görüşme yapılarak, emzirme ile ilgili sorun yaşayan annelere yaşadıkları problemlere yönelik çözümler içeren eğitimler verilmektedir. Daha sonrası için anne tekrar polikliniğe davet edilmekte ve başarılı emzirmeyi sağlayana kadar eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyan annelerimiz 0222 239 29 79 (Dâhili telefon: 2744) numaralı telefonu arayarak Emzirme Destek Polikliniğimizden randevu alabilirler” diye konuştular.

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