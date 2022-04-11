Eskişehir’de hava sıcaklığı eksi derecelere iniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevre illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini belirtti.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Bilecik illerinin yer aldığı bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği beklenirken, rüzgârın ise kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.



İlçelerde eksi dereceler görülecek

Öte yandan, Eskişehir’in bazı ilçelerindeki hava sıcaklıklarının Nisan ayında eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Buna göre; İnönü ve Beylikova eksi 2, Han, Mihalıççık, Mahmudiye ve Çifteler eksi 1 dereceyi görecek. Merkez ilçelerden Odunpazarı’nın 2, Tepebaşı’nın ise 0 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.