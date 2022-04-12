AKUT Eskişehir’den nöbet tutan polislere ziyaret

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AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıl dönünü dolayısıyla şehrin önemli noktalarında nöbet tutan polis memurlarını ziyaret etti.

AKUT Eskişehir ekibinin geleneksel hale getirdiği polis ziyareti, bu yıl da farklı yerlerde bulunan nöbet noktalarında yapıldı. Ziyaretleri sırasında AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, her türlü hava şartında görevi başında kentte ve ülkede suça geçit vermeyen Türk polisine teşekkürlerini iletti. Polislerin 177’nci yılının kutlandığı ziyarette, tatlı ikramında da bulunuldu.

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