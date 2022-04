Marul fiyatlarında umutlar yeşerdi Eskişehir’de yetiştirilen marullar, piyasanın dengelerini değiştirecek Eskişehir’den 20 ile sevkiyatı yapılacak olan marullar yeşerdi Ziraat Mühendisi Ali Turan: “Eskişehir ovasından çıkarılan marullar 20’nin üzerinde şehre sevk edilecek” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “45-50 gün hasadı yapılacak olan marul, piyasanın dengelerini değiştirecek”

Eskişehir'de hasadı yapılmaya başlanılacak olan marulun 20 farklı şehre gönderilecek olması fiyatların düşmesini sağlayacak.

Pazar tezgahlarında ve marketlerde 20 liraya kadar ulaşan marul fiyatları, vatandaşın da alım gücünü azaltıyor. Kış aylarında yaşanan üretim azlığı nedeniyle zirveyi gören fiyatların düşmesi nisan ayı ile başlayacak. Geçtiğimiz yıl 2 liraya kadar düşen fiyatlara rağmen üreticinin elinde kalan marullar, bu yıl rekor seviyelere satışa sunuluyor. Eskişehir’de bulunan tarlalarda ekilen marullar, yeşererek toprak üstüne çıkmaya başladı. Yaklaşık 45 gün sonra hasadı yapılacak olan marullar, 20’den fazla şehre sevk edilerek iç piyasaya sürülecek. Eskişehir genelindeki üretim miktarıyla birlikte piyasalarda denge değiştireceği düşünülen marullar, hem üreticinin hem de vatandaşın odak noktası haline geldi. Toprak üstünde baş gösteren ve piyasalara umut ışığı olan marullar, dron ile havadan görüntülendi.



“Üretici olarak bende marketten 20 liraya marul satın alıyorum”

Marul fiyatlarından üretici olarak kendisinin de memnun olmadığını belirten Ziraat Mühendisi Ali Turan, üretim planlamasının önemine değindi. Üretim planlaması olmadığı takdirde fiyatların ya taban ya da tavan yaptığını belirten Turan, “Marulun yüksek fiyatlarını konuşuyoruz bu günlerde fakat yaz üretimleriyle birlikte her bölgede çıkmaya başlayacak. O noktada da miktar artmış olacak ve otomatikman fiyat düşmüş olacak. Ben şu an üretici olarak 20 lira civarlarında satılan marulları görünce sevinmiyorum. Ben de gittiğimde marketten 20 liraya alıyorum. Ben bu ülkede bir üretim planlaması yapılmasını istiyorum. Şu gördüğünüz marul Türkiye piyasasını etkileyecek. Ben de mutlu değilim. 20 liraya marul satıldığı için mutlu değilim. Fakat 2 lira olduğu zaman bizim maliyetimiz bile değil bu rakam. Bunun arasını bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Üretim bitmesin tabi ki. Yok sayılırsak ve üretmeyi bırakırsak fiyatlar yükselir” ifadelerini kullandı.



“Eskişehir ovasından çıkarılan marullar 20’nin üzerinde şehre sevk edilecek”

Eskişehir’de üretilen marulların birçok ile sevk edileceğini ve böylelikle marul fiyatlarının düşeceğini dile getiren üretici Ali Turan, “Yaz döneminde Eskişehir ovasından çıkarılan marullar 20’nin üzerinde şehre sevk edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin yanı sıra çevredeki illere de gönderiliyor. Pazar talebi olduğu takdirde uzak illere de sevkiyatlar yapılıyor. Yaz döneminde üretim miktarı artacak. Mayıs veya haziran ayında fiyatlar düşecek ve buradan her şehre sevkiyatlar gerçekleştirilecek” dedi.



“4550 gün hasadı yapılacak olan marul, piyasanın dengelerini değiştirecek”

Geçtiğimiz yıl elde kalan marullardan sonra üreticinin ekim yapmadığını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise marul azlığının devam edebileceğini söyledi. İlk çıkarılan marulların piyasa dengeleriyle oynayacağını belirten Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

“Sezonumuz bir ay geç başlayacak. Gördüğünüz gibi nisan ayı itibariyle Eskişehir bölgemize dikilen marul fideleri hayata geçmek üzere. Eskişehir merkez ve ilçelerden hasat edilen marullarla birlikte piyasadaki yüksek fiyatların düşmesini bekliyoruz. Geçmişte yaşanan marulun satılmaması olaylarından dolayı Eskişehir’de marul dikimi bu sene az yapıldı. Maruldaki azlık devam edecek gibi gözüküyor. Yol üzerinde 34 tarlada bir marul görmemiz gerekirken sadece belirli yerlerde ekili marul var. Maruldaki bu sıkıntının sebebi planlı üretim olmayışıdır. Biz planımızı yapmadığımız takdirde bu inişler ve çıkışlar her zaman yaşanır. Şu tarlada 4550 gün hasadı yapılacak olan marul, piyasanın dengelerini değiştirecek.”

