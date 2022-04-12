Eskişehir'in sokaklarını resimlerle süslüyor Eskişehir'de duvarlara resimler yapan Sıla Kara: “Belediye, sanatçılar ve halkı sokak sanatına teşvik etmeli” Çizdiği resimler ile sokak sanatını sergiliyor

Eskişehir'de çizdiği resimlerle duvarları güzelleştiren Sıla Kara, “Belediye uygun noktalar belirleyip, sanatçıları ve halkı sokak sanatına teşvik etmeli” dedi.

Farklı yazı stillerinde ve şekillerde yaptığı duvar resimleri ile Eskişehirlilerin ilgisini çeken 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Kara aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde Resim Öğretmenliği Bölümü’nde okuyor. Çeşitli tasarım ve renklerde icra ettiği duvar sanatını anlatan Kara, aklında kurguladığı resimleri, soyut bir tarzda olmak üzere sokakta imgeleştirdiğinden bahsetti. Duvar resminin, su bazlı boyalarla daha pratik ve kullanışlı olduğunu ifade eden Kara, “Ülkemizde bu sanat ile uğraşan sanatçı sayısı çok az olduğu için insanlar, beni duvarlara resim çizerken gördüklerinde hayretle izliyor” dedi.

“Kâğıda çizdiğiniz bir resmi yırtıp atabilirken, duvar resmi sanatında bu durum söz konusu değil”

Duvar resmi yaparken, sokaktan geçen insanların iltifatları ile karşılaştığı ve bu durumun kendisi daha da motive ettiğini aktaran İzmirli Sıla Kara, “İnsanlar baktıklarında selam veriyor ve ‘ne güzel olmuş’ gibi övgüler alıyorum. Bu durum tabi ki benim gibi her sanatçının duymak istediği cümleler” dedi.

Konu hakkındaki düşünce ve duygularını ise şu cümlelerle sürdürdü;

“Yaptığım çalışmaların ana vatanı Avrupa ve bu kültür bize yurt dışından geliyor. Duvar resmi çizebilmek, ince bir ustalık beceresi gerektiriyor. Çünkü, kâğıda yaptığınız bir resmi beğenmeyerek yırtıp atabilirsiniz fakat duvar da bu durum söz konusu değil. Bu sanatı; küçük taşlara, kocaman kayalara ya da şu an yaptığım gibi bir dükkân kepenginin üzerinde icra edebilme gibi şansınız var.”

“Belediye uygun noktalar belirleyerek, sanatçıları ve halkı sokak sanatına teşvik etmeli”

Çizim yapmaya 1314 yaşlarında başladığını belirten Sıla Kara, çok farklı zeminlerde çalıştığını anlattı. Ayrıca kalıcılığı ve tasarladığı kompozisyonu açığa çıkarmanın meşakkatli bir süreç olduğuna dikkat çeken sanatçı Kara, “Eskişehir halkının, sokak sanatçılarına değer verdiğini görüyorum ve bu durum beni çok memnun ediyor. Belediye’ler uygun noktalar belirleyerek, sanatçıları ve halkı sokak sanatına daha fazla teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.