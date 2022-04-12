Eskişehir'de ilkbahar aylarının gelmesiyle sabun satışlarının arttığını belirten aktar Alper Aydın, sivilceleri olan gençlerin bu aylarda özellikle kükürtlü sabun tercih ettiğini söyledi.

Hava sıcaklığıyla beraber sabun satışlarında da artış görüldüğünü ifade eden 39 yaşındaki aktar Alper Aydın, insanların bu mevsimde ısınan havadan dolayı daha fazla terlediklerini ve haliyle de temizlenirken sabun kullandıklarını vurguladı. Genellikle 3540 yaş üstü bireylerin duş alırken şampuan yerine çeşitli katı sabunlara yöneldiğine dikkat çeken Aydın, saçlar için sırasıyla bıttım, defne ve zeytinyağlı sabunların revaçta olduğundan bahsetti. Ortalama olarak sabun fiyatlarının 7.5 ile 10 lira civarında değişim gösterdiğini aktaran esnaf Aydın, ”Özellikle gençler, yüzlerindeki sivilceleri yok etmek için kükürtlü sabunlara çok fazla ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

"Sivilceleri olan gençler kükürtlü sabun tercih ediyor"

Bıttım sabunun hem saç dökülmesine hem de egzamaya, defne yaprağının kepek ve yağlı ciltlere, zeytinyağlı sabunların ise tam aksine kuru ciltlere iyi geldiğini söyleyen Alper Aydın, “Güneşin, mevsimden dolayı kendisini çok fazla hissettirmesi; insanlarda da terlemeyle birlikte birçok hastalık ve alerji çeşitlerini açığa çıkartıyor. Devaya göre çeşitli şifa özellikli olan bu sabunların türlü türlü çeşitleri bulunuyor. Misal, özellikle yaz aylarında ayak sağlığını korumak isteyen vatandaşlar, ardıç katranı sabunu soruyorlar. Yine aynı şekilde güneşten ötürü bayanların ciltlerinde görülen akne ve lekelere karşı eşek sütü sabununu satıyorum. Zaman zaman kaşınma problemi yaşayanlar ise ısırgan otu sabununa rağbet ediyorlar” dedi.

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