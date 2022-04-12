İlkbahar karı görsel şölen oluşturdu Eskişehir’in yüksek kesimleri nisan ayında beyaza büründü

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ilkbaharın ortasında çevrenin beyaza bürünmesine neden oldu.

Eskişehir’de gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Tepebaşı ilçesine bağlı yaklaşık bin 200 rakımlı Bozdağ, Tandır ve Yarımca mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, güne beyaz örtüyle uyandı. İlkbaharın ortasında etkili olan kar yağışıyla birlikte mahalleliler de şaşkınlık yaşadı. Kar yağışının yapraklarını süsledi ağaçlar ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sisle birlikte ortaya çıkan görsel şölen dron ile havadan görüntülendi. Yüksek kesimlerdeki hava sıcaklığı ise yer yer sıfır derecenin altına indi. Karın son demlerinin yaşandığını belirten vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.

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