OEDAŞ’tan Ramazan ayı ve bayrama özel “planlı çalışma” düzenlemesi

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Ramazan ayı ve Bayram dolayısıyla altyapı geliştirme ve iyileştirmeleri için planlı elektrik kesintisi saatlerinde düzenleme yaptı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, Ramazan ayı ve Bayramı dolayısıyla altyapı geliştirme ve iyileştirmeleri için planlı kesinti saatlerinde düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeye göre Ramazan ayı boyunca iftar ile sahur saatleri arasında planlı kesinti yapılmıyor ve zorunlu çalışmalar belirlenen saat aralığında tamamlanıyor. Enerji arzının ve güvenliğinin kesintisiz olarak sürdürüleceği Ramazan Bayramı’nda ise muhtemel arıza ve kesintilere müdahale 5 ildeki 200 arıza bakım onarım ekibi ile en kısa sürede gerçekleştirilecek.



“Bayram boyunca acil ekipler görev başında olacak”

Tüketicilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, geçmiş yıllarda olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca hiçbir planlı kesinti yapmayacak, enerji güvenliği ve arzını kesintisiz sağlayacak. Bu dönemde yaşanabilecek muhtemel arıza ve plansız kesintilere en kısa sürede müdahale edilmesi için de 5 ilde 200 nöbetçi arıza bakım onarım ekibi görev yapacak.



”ALO 186 ve 186 Mobil ile kesintisiz iletişim”

Bölgelerinde gerçekleşen planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen aboneler her zaman olduğu gibi Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nda da 24 saat hizmet veren ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayarak bilgi güncellemesi yapmaları halinde SMS bildirimi alabilecek. Tüketiciler ayrıca 186 Mobil uygulaması üzerinden zorunlu olan planlı kesintileri görebilecek ve arıza bildiriminde bulunabilecek.

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