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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESO Başkanı Kesikbaş: “Sanayi üretim endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti”

İHA

ESO Başkanı Kesikbaş: “Sanayi üretim endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Şubat ayında sanayi üretim endeksinin çeşitli olumsuzluklara rağmen beklentilerin üstünde gerçekleştiğini belirterek, “Bunda en büyük pay ekonomiye değer katan sanayicilerimizindir” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin üretim ve ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 13,3, toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarında ise Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 arttı.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ESO Başkanı Kesikbaş, “Geçtiğimiz Şubat ayında yüzde 4,4 ve yıllık yüzde 13,3 oranında artan sanayi üretim endeksi, enerji maliyetlerindeki tırmanışa ve Covid19 varyantlarına rağmen beklentilerin üstünde gerçekleşti. Bunda ise en büyük pay maliyet bazlı sıkıntılara rağmen bu durumu üretime yansıtmadan ekonomiye değer katan sanayicilerimizindir” diye konuştu.

“Destek mekanizmaları devreye sokulmalı”
Sanayiciler ile üreticilerin, çarkların son sürat dönmeye devam etmesinde büyük gayret gösterdiğine vurgu yapan Kesikbaş, “Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret eden bu durumun sürmesi alınacak tedbirler kadar, destek mekanizmalarının devreye sokulması gerektiğini ortaya koymaktadır” yorumunda bulundu.
Verilere göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde de artış olduğuna değinen Kesikbaş, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttığını belirtti. Kesikbaş, imalat sanayi sektörü endeksinin yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin ise yüzde 4,9 yükseldiğini kaydetti.

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