Sosyal Bilimler Enstitüsü 40. yıl etkinlikleri başladı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, “Sosyal Bilimler Enstitüsü 40. Yıl Seminerleri” dizisiyle başladı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsa A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necla İ. Küçükçolak’ın konuşmacı olduğu seminerde, “Ürün İhtisas Borsacılığı: Dünya ve Türkiye Uygulamaları” başlıklı konu ele alındı. Seminere Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



“Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak bu yıl 40. yılımızı kutluyoruz”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, “Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak bu yıl 40. yılımızı kutluyoruz ve bu 40. yıl onuruna bazı etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerin ilkini de sevgili Dr. Necla Küçükçolak ile birlikte gerçekleştireceğiz. Kendisi bize ürün borsalarının Türkiye’deki ve dünyadaki durumuyla ilgili bilgiler verecek. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Lokal piyasalar emtiada daha çok aktif rol alıyor”

Konuşmasında; Ürün İhtisas Borsacılığı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası, Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda süreçlerin işleyişine değinen Dr. Necla İ. Küçükçolak, emtianın dünyada ve Türkiye’de sürekli yükselen bir trende sahip olması nedeniyle yatırımcılar için güzel bir fırsat olduğunu söyledi. Lokal piyasalar ve ulusal borsadan da bahseden Küçükçolak, “Lokal piyasalar aslında emtiada daha çok aktif rol alıyor. Biz de önemli bir gösterge olacağı düşüncesi ile lokali ulusala getirmeye çalıştık. Yine lokal ürünler işlem görüyor, lokal yerlerde teslim ediliyor ama ulusal olarak bizde işlem görüyor. Dünyaya baktığımızda emtia ticareti insanlığın yerleşik hayata geçmesinden ve tarımın yapılmaya başlanmasından itibaren başlamış durumda. Emtia borsacılığında hem emtia borsası var hem ürün ihtisas borsası var. Yurtdışındakilerle kıyaslanabilir olsun diye biz kendimizi öyle kategorize ediyoruz. Yani buradaki İzmir Ticaret Borsası bünyesindeki borsayı biz emtia borsası olarak değerlendiriyoruz ama içinde vadeli işlemleri, türev enstrümanlarını, standartlaştırılmış ürünleri de barındırıyorsa biz ona ürün ihtisas borsası diyoruz” dedi.

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