Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması’nda Anadolu Üniversitesinden büyük başarı

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, 9. Mektebi Adliye Farazi Dava Yarışması’nda ikinci olarak önemli bir başarı elde ettiler.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesine bağlı Ankara Hukuk Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen ve 40 üniversiteden 139 takımın katıldığı yarışma, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapıldı. Yazılı aşamayı başarıyla geçen Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Özlem Erdoğan, Ecrin Küçükgenç, Nihal Çiçek, Eylül Akgül’ün kurmuş olduğu “A Fortiori” takımı sözlü kısmı yüz yüze gerçekleştirilen yarışmada ikinci olma başarısı gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.