Eskişehir ve çevre illere zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için zirai don uyarısı yaptı.



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinin yer aldığı bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan; Eskişehir, Bilecik, Kütahya geneli ile Bursa'nın güney ilçelerinde 1314 ve 15 Nisan tarihleri dâhil gecenin en düşük hava sıcaklıklarının 0 derece ve altına ineceği, bu nedenle zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.