Erik ağaçlarının pembe çiçekleri Eskişehir’i süsledi

Göçmen flamingolar bu yıl da geldi

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Eskişehir’de sokak aralarında bulunan erik ağaçları, güzel renkleriyle görenleri hayran bıraktı.

Eskişehir’de baharın gelmesiyle ağaçlar çiçek açmaya başladı. Pembe renkli çiçekleriyle dikkat çeken erik ağaçları görenleri mest etti. Yoldan geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzaranın fotoğrafını çekmek için adeta sıraya girdi. Ağaçları fotoğraflayan vatandaşlar, bu gibi güzel manzaraları şehrin her yerinde görmek istediklerini söyledi.

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