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İnönü’de her mahallede iftar coşkusu yaşanıyor

İHA

İnönü’de her mahallede iftar coşkusu yaşanıyor

Eskişehir İnönü Belediyesi geleneksel mahalle iftar buluşmalarına devam ediyor.
İnönü Belediyesi sosyal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun en yüksek seviyeye çıktığı Ramazan ayında da ilçe halkının yanında olmayı sürdürüyor. İlçe genelindeki tüm mahallelerde belirlenen program dahilinde devam eden geleneksel iftar buluşmaları Yörükyayla Mahallesi ile devam etti. İftar programına, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Meclis Üyesi Tahsin Çelik, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Yörükyayla Mahalle Muhtarı Yusuf Topal, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı öncesi mahalle sakinleri ile sohbet eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, oruç tutmanın neşesini ve Ramazanı Şerif’in güzelliğini İnönü’de doya doya yaşadıklarını ve sofraların şenlendiğini dile getirdi. Başkan Bozkurt, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.
Ezanın okunması ile açılan oruçlarla birlikte mahallede iftar sevinci ve bereketi yaşanırken, mahalle sakinleri iftar organizasyonundan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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