Tarihi dizilerin zihgir ve tasavvufi yüzüklere etkisi büyük Tarihi diziler Osmanlı okçu zihgirlerinin değerini artıyor

Osmanlı'da genellikle okçuların tercih ettiği zihgirlerin tarihi Türk dizilerinden sonra popülerleştiğini söyleyen esnaf Serdar Nogay, “Mimarisi ve üzerindeki Arapça dualarla ürünlerin estetiği artıyor” dedi.



Eski Türk tarihine dair dizi ve filmlerin popülerleştiğini ve bundan dolayı da Osmanlı okçularının kullandıkları zihgirlere yani halk arasında bilinen adıyla okçu yüzüklerine olan ilginin arttığını söyleyen yüzük ve tespih satışı yapan Serdar Nogay; zihgirin, baş parmağa takılıp, yayın kirişini germeye yarayan bir aparat olduğundan bahsetti. Özellikle yurtdışından gelen gurbetçi vatandaşların, bu aksesuara çok meraklı olup satın aldıklarına dikkat çeken Nogay, “Zihgirin kalitesini, gümüşün gramajı ve üzerindeki işçiliği belirliyor” diye konuştu.



“Hasbi Allah ve Hiç kimi Arapça kelimeler, Mührü Süleyman yüzüklerini ön plana çıkartıyor”

“Türk tarihine meraklı kişilerce rağbet edilen yüzük ve zihgir çeşitleri, tasavvufa meraklı Eskişehirlileri de kendisine çekmeyi başarıyor” diyen esnaf Serdar Nogay, “Üzerlerindeki Arapça harflerle işlenmiş 'Hasbi Allah' ve 'Hiç' gibi kelimeler, Mührü Süleyman yüzüklerini ön plana çıkartıyor” dedi.

Nogay, sözlerine şöyle devam etti:

“Eskişehirlilerin aksesuar niyetine satın aldıkları yüzük çeşitleri, aslında anlam olarak mütevaziliği temsil ediyor. Mimari olarak gösterişli olmaları ve İsmi Azam duaları, vitrindeki ürünlerin estetiğini de açığa çıkartıyor. Yüzüklerin üzerindeki simgeler, bazı ön yargılı müşterilerin yanlış anlaşılmasına neden oluyor. Bende simgeleri gelen müşterilerimize anlamları ile açıklamaya çalışıyorum."

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