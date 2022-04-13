Eskişehir güne sisle başladı

Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir’in kent merkezinde etkisini gösteren sis, sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Etkili olan sisle birlikte kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı. Bazı bina ve ağaçların sisin arasında kaldığı kareler görenleri adeta hayran bıraktı. Güne sisle başlayan Eskişehirliler, manzara karşısında hem şaşırdı hem de anın tadını çıkardı.

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