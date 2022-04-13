Kaçak kazı yapan 2 şüpheli, dron ile yakalandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de define bulma amacıyla sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin dron ile havadan gerçekleştirdiği kontrollerde suçüstü yakalandı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Kıravdan Mahallesi´ndeki birinci derece arkeolojik sit alanı içerisindeki Roma dönemine ait mezarlıkta, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, dron ile havadan yaptığı kontrolde iki şüpheliyi iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu´na muhalefet suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-04-13 11:40:22



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