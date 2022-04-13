Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu aranması olan 210 şüpheli yakalandı, 90’ı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele operasyonunda aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından bir ay boyunca devam eden çalışmalarda, ‘Hırsızlık’ suçundan 22 yıl 6 ay, 19 yıl 11 ay, 19 yıl 10 ay, 12 yıl 4 ay, 8 yıl 4 ay, 7 yıl 6 ay, 5 yıl 7 ay; ‘Yağma’ suçundan 18 yıl 9 ay, 13 yıl 4 ay, 9 yıl 2 ay ve ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 7 yıl 6 ay ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar dahil toplam 210 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 90 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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