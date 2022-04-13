Prof. Dr. Necdet Sağlam’dan ‘Eskişehir kalkışlı ve varışlı İstanbul YHT seferleri' önerisi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Eskişehir kalkışlı ve varışlı İstanbul YHT seferleri önerisi sundu.

Prof. Dr. Necdet Sağlam, Eskişehir kalkışlı ve varışlı İstanbul YHT seferlerinin kentin halkına, ekonomisine, öğrencilere ve iş dünyasına faydalı ve verimli olacağını belirtti. Sağlam, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Daha önce İstanbul Eskişehir hattında çalışan bir ekspres treni vardı. Bu tren yolculuğu yaklaşık 4 saat 30 dakika bir sürede seferini tamamlamaktaydı. Bu tren; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 6.35 te Eskişehir'den İstanbul'a, aksam 18.55 te ise İstanbul'dan Eskişehir'e doğru seferleri vardı. Eskişehir Ekspresi ilk seferine: 14 Ocak 1998 yılında yapmıştır. Tren 2002 yılında seferden kaldırılmıştır. İstanbul yönlü bütün tren saatleri: Ankara, İstanbul ve Konya'ya göre planlanmıştır. Sabah 6.15 te Eskişehir'den İstanbul'a ve akşam 8.30 İstanbul'dan Eskişehir'e YHT seferleri konursa: Eskişehir’in ticareti, turizmi gelişecek ve bilet bulamama derdi bitecektir’’ dedi.

Prof. Dr. Necdet Sağlam, ‘’Yeni konulacak sefer ile iş insanları, esnaf, öğrenciler; Eskişehir’den İstanbul'a daha kolay gidecekler ve İstanbul’dan Eskişehir'e daha kolay ulaşacaklar. Ankara Eskişehir seferleri varken; Eskişehir kalkışlı ve varışlı İstanbul seferleri konursa, Eskişehir ekonomisine, iş dünyasına, öğrencilere ve halkına daha faydalı ve verimli olacaktır’’ dedi.

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