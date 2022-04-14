Polis ekiplerinden tombala operasyonu

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tombala oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Odunpazarı bölgesinde bulunan bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 5 şüpheli suç üstü yakalandı. Polis ekipleri 5 şüpheliye toplamda 9 bin 95 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, kumar oyununa konu olan 900 lirayı da ele geçirdi. Ekipler, yakalanan O.B'ye ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak' suçundan işlem yaptı. İşletme zabıta ekiplerince mühürlendi.

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