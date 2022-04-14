Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı

Online alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu satın almak için iletişime geçtikleri vatandaşlara sahte para veren dolandırıcılar Eskişehir’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Eskişehir’e gelerek online alışveriş uygulamaları üzerinden cep telefonu satın almak için iletişime geçtikleri vatandaşlara sahte para vererek telefonlarını aldıkları tespit edilen şüphelileri yakaladı. Farklı tarihlerde üç ayrı olayın şüphelileri olan G.D. ve B.D.’ye yönelik yapılan aramalarda, 223 adet 100 TL olmak üzere toplamda 22 bin 300 TL sahte para, sahte para ile satın alınan 2 cep telefonu, dolandırıcılık konularında kullanıldığı değerlendirilen 8 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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