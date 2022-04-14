Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi

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Eskişehir’de 3 servis minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında çevreyolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Alınan bilgiye göre, EskişehirAnkara karayolunda 3 servis minibüsü zincirleme trafik kazasına karıştı. Çevreyolunun yoğun saatinde meydana gelen kaza tek şeridin kapanmasına neden oldu. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri kontrollü şekilde trafiğin akışını sağlarken, servislerin kaza alandan çekilmesinin ardından kapanan tek şerit, yeniden trafiğe açıldı.

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